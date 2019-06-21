Парк медицинского оборудования госпиталя ветеранов войн Приморья пополнился новой техникой. Общая сумма приобретения составила более 3,2 миллиона рублей. Подарили его «Сбербанк» и благотворительный фонд «Память поколений», который уже несколько лет активно помогает таким учреждениям по всей стране.

«Госпиталь для ветеранов войн» Владивостока прошел техническое переоснащение. Благодаря спонсорам здесь появились современный диагностический ультразвуковой аппарат экспертного класса, коагулометрический анализатор для проведения анализа крови и специальные каталки для транспортировки тяжелобольных пациентов.

Надежда Халдеева, операционный директор СБФ «Память поколений» г. Москва: «Своей деятельностью мы всячески стараемся улучшить качество жизни ветеранов. Помочь им. Помочь им жить активнее».

Сергей Радюшкин, управляющий Приморским отделением ПАО «Сбербанк»: «Для "Сбербанка" критически важно оказывать поддержку фонду "Память поколений". Мы помогли фонду и прямыми поожертвованиями, и совместными мероприятиями для получения денежных средств, для наполнения фонда "Память поколений"».

Медперсонал учреждения в полной мере оценил возможности современных IT-технологий. Новое оборудование не только высокоточное, но и маневренное. Так, аппарат УЗИ экспертного класса можно запросто транспортировать к постели больного, а если потребуется, то за пределы госпиталя.

Валерий Приходько, начальник КГБУЗ «Госпиталь для ветеранов войн»: «Для наших пациентов, во-первых, улучшение обследования и лечения, и нахождения в госпитале, потому что любой аппарат, любая каталка, средства передвижения, которых достаточно много есть, кресла-каталки и т.д. - это все улучшает нахождение здесь больных, и их социальные возможности увеличиваются».

Госпиталь ветеранов войн Приморья ежегодно пополняется новым оборудованием, как за счет средств края, так и благодаря поддержке благотворительных фондов и организаций, что позволяет значительно обновлять материально-техническую базу медицинского учреждения.

Виктор Фисенко, врио вице-губернатора Приморского края: «Поставку оборудования медицинского, его всегда сложно переоценить. Оборудование, которое поставлено, оно действительно необходимо. Оно важно. Важно, что помимо федеральных программ, краевых, которые инициированы губернатором, также мы наблюдаем помощь в оснащении оборудованием и со стороны других организаций».

На сегодня «Госпиталь для ветеранов войн» участвует в реализации национальных проектов «Здравоохранение» и «Демография». В рамках этой работы разработан региональный проект Приморского края «Старшее поколение». К 2024 году он позволит создать в регионе условия для активного долголетия и полноценной жизни граждан пожилого возраста.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]