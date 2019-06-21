Лариса Котрелева: «Третьяковская галерея играет роль оператора на начальном этапе создания музейного комплекса во Владивостоке»
Рубрика "Мнение". Гость программы - Лариса Котрелева, директор филиала Государственной Третьяковской галереи во Владивостоке.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Загрузка...
Ранее по теме
-
13.06.2019 «Вести: Приморье. Интервью» с Ларисой Котрелевой: Мы хотим знать, что думают во Владивостоке о создании филиала Третьяковской галереи
-
08.04.2019 ДВФУ начинает подготовку специалистов для уникального проекта, который инициировал Путин
-
04.12.2018 «Другие Курилы» - выставка в Приморской картинной галерее посвящена художникам «шикотанской группы»
-
26.04.2018 Рубрика «Мнение»: Наталья Левданская: Художник Вячеслав Михайлов закладывает в свои картины массу энергии
-
03.09.2017 Во Владивостоке готовят выставку одной картины - шедевра мировой живописи из коллекции Третьяковки
-
01.09.2017 Приморский край и Третьяковская галерея подписали соглашение о создании филиала
Добавить комментарий