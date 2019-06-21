Первая партия косаток и белух из бухты Средняя - на пути к освобождению
Рубрика "Мнение": Губернатор Приморского края Олег Кожемяко о транспортировке косаток и белух из бухты Средняя в Хабаровский край.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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