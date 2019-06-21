Торжественный выпуск курсантов Дальневосточной академии МЧС состоялся во Владивостоке. Видеорепортаж Виктории Сарада
Сухих рукавов пожелали выпускникам Дальневосточной пожарно-спасательной академии. Дипломы сегодня (21 июня) получили 47 курсантов, причем половина академию окончили на отлично. Где теперь уже лейтенанты внутренней службы применять будут полученные навыки профессиональных спасателей?
Пожарная сирена и перекрытое движение на Корабельной набережной. Это не ЧС, а выпускной у курсантов пожарно-спасательной академии. Во Владивостоке филиал Санкт-Петербургского университета открылся в 2013-ом. И за шесть лет стал популярным вузом среди дальневосточных абитуриентов.
Виктория Сарада, корреспондент: «Для Дальневосточной пожарно-спасательной академии это уже второй выпуск. В этом году стены учебного заведения покидают 47 будущих офицеров и 13 из них - девушки».
Любовь Белан - одна из лучших выпускниц этого года. В составе женской сборной университета она стала чемпионкой России по боевому развертыванию. А после вручения красного диплома молодой лейтенант внутренней службы отправится на малую родину, в Амурскую область.
Алексей Аникеев, начальник Дальневосточной пожарно-спасательной академии: «Наши курсанты распределяются только по субъектам Дальневосточного федерального округа. Это пока девять субъектов. Со следующего года набор у нас будет -11 субъектов, в соответствии с указом президента».
Эти ребята в прямом смысле практики. Свою профессию они «прочувствовали» еще на третьем курсе. Вместе со спасателями МЧС входили в состав аэромобильной группировки, которая три недели в Черниговском районе боролась с последствиями тайфуна «Лайонрок».
Владимир Антипов, выпускник Дальневосточной пожарно-спасательной академии, лейтенант внутренней службы: «За эти три недели мы побывали в трех селах, оказывали помощь людям пострадавшим от наводнения. В основном разбирали завалы, а также очищали пути, чтобы проходила техника и уходила вода».
Теперь все навыки по ликвидации ЧС, что лейтенанты внутренней службы получили за пять лет обучения, они применят в регионах Дальнего Востока. Однако, говорят, лучше, чтобы пожарные рукава оставались сухими.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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