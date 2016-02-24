В Приморье пролёты моста через реку Артёмовку готовы на 40 процентов. Видеорепортаж Александры Мостовой
В Приморье пролёты моста через реку Артёмовка готовы на 40 процентов. Он станет частью новой автомобильной трассы Владивосток - Находка - Порт Восточный. Эта дорога свяжет не только крупные порты нашего региона, но и обеспечит постоянный поток грузов из-за рубежа.
Ещё весной 2018 эти люди участвовали в возведении Крымского моста. А сегодня работают в Приморье. На площадке Денис Напольских — главный инженер. За плечами его команды — не одна большая стройка. Но к каждому объекту они относятся с трепетом.
Денис Напольских, руководитель проекта: «Как один из писателей говорил: мосты — это единственное архитектурное сооружение, которое полезно для общества, поэтому к мостам всегда относились с особым пиететом. Каждый регион интересен по-своему, по грунтам, к примеру, на сооружении Крымского моста самая длинная свая была 105 метров, здесь самая длинная свая составляет 35».
Мост свяжет Владивосток Находку и Порт Восточный. Строительство этой автомобильной дороги начали в 2016-ом. Тогда в районе Артема сдали участок длиной 18 километров. К концу 2020-го на новой трассе появятся три транспортные развязки – недалеко от совхоза «Силинский», поселков Шкотово и Царевка.
Денис Напольских, руководитель проекта: «На сегодняшний день выполняются работы по сооружению свайных оснований, конкретно на мостовом переходе, устройство монолитных ригелей и также надвижка и сборка пролётного строения».
Александра Мостовая, корреспондент: «Строительство на мостовом пролёте идёт поэтапно, сейчас приступили к четвертой стадии. Уже удалось собрать 205 метров в длину, это порядка 800 тонн металлокуонструкции. Окончательно работы по сборке и надвижке закончат в сентябре».
А после этого забетонируют металлоконструкцию. В целом пролёты моста готовы на 40 процентов. В эксплуатацию эстакаду и переправу сдадут до конца 2020-го. Все работы выполняют в срок, говорит главный инженер стройки.
Открытия этого моста особенно ждут автомобилисты, ведь он сократит время пути между Владивостоком и Находкой. Для нашего региона новая автомобильная дорога откроет возможности. Трасса свяжет не только крупные порты Приморья, но и обеспечит постоянный поток грузов из-за рубежа.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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