Анонс на 23 июня

23 июня с 9.00 до 21.00 во Владивостоке на улице Всеволода Сибирцева — 11-й массовый велопарад, посвященный Дню молодежи.

23 июня с 8.00 до 21.30 на спортивной набережной Владивостока — празднование Дня молодежи (программа).

23 июля в 19.00 в Большом зале Приморской сцены Мариинского театра - выступит французский пианист Люка Дебарг.

23 июня в 10.00 на Набережной Цесаревича во Владивостоке - Городские соревнования по роллер-спорту, посвященные Дню российской молодежи.

23 июня во Владивостоке, картодром «Змеинка» (ул. Босфора, 3) - Второй этап любительских соревнований по автогонкам «Змеинка Тайм Атак».

23-25 июня в п. Девятый Вал (Надеждинский р-н) - Первенство Приморского края по спортивному туризму, дистанция пешеходная. Начало 23 июня в 11.00.

23 июня - Международный Олимпийский день.

23 июня - День балалайки — международный праздник музыкантов-народников.

23 июня - Международный день вдов.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]