Приморская картинная галерея станет активным участником Музейного комплекса на Орлиной сопке во Владивостоке
Рубрика "Мнение": Алены Даценко, директора Приморской государственной картинной галереи.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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