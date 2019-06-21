Во Владивостоке торжественно открыли тоннель имени Сталина

Во Владивостоке официально открыли тоннель имени Сталина. На торжество собрались не только местные жители, но и представители общественных организаций, а также краевые власти.

Этого события люди ждали 2,5 года — последний электропоезд проехал через тоннель 30 сентября 2016-го. Здесь шла реконструкция, и ради неё строителям со всей страны приходилось работать в сложных технических и геологических условиях. Открытию особенно рады — жители дальневосточной столицы.

Сооружение построили еще в 1935 году. Это один из старейших железнодорожных тоннелей на Дальнем Востоке. Пригородные маршруты электричек, которые проходили через него, ежегодно обеспечивали одну шестую часть всего пассажиропотока дальневосточного региона, а это 1 млн. 100 тысяч человек. Начать реконструкцию планировали ещё в 2008-ом. Однако по разным причинам глобальный ремонт переносили несколько раз.

Теперь здесь возобновили курсирование пригородных поездов по станциям Мыс Чуркин, Мальцевская, Луговая. Кроме того, здесь восстановили исторические порталы тоннеля имени Сталина с обеих сторон. Как подарок жителям дальневосточной столицы.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]