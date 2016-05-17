В Приморье во время ремонта БелАЗа взорвалось колесо, погиб механик

Проверку по факту несчастного случая со смертельным исходом проводят сотрудники полиции в Дальнегорске. Мужчина погиб во время ремонта карьерного самосвала БелАЗ.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на VL.ru, инцидент произошел на территории транспортного цеха, где работник предприятия проводил демонтаж колеса с самого большого самосвала в мире.

Во время ремонтных работ оно внезапно лопнуло, от произошедшего взрыва серьезные травмы получил рабочий, который скончался до приезда врачей скорой.

Тело мужчины было направлено в морг для проведения необходимых экспертиз, а по факту несчастного случая сотрудники полиции проводят проверку. Устанавливаются причины, повлекшие гибель человека.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]