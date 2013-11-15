В ГИБДД задумали революцию в организации автодвижения во Владивостоке (опрос)

ГИБДД Владивостока распространила схему возможного изменения автомобильного движения в центре столицы Дальнего Востока (см. фото).

Предлагается запустить огромное кольцо одностороннего движения по маршруту: по Партизанскому проспекту от Покровского парка до кольца на Инструментальном, оттуда вниз по «Тополиной аллее» до Дальпресса, оттуда по Океанскому проспекту до Покровского парка.

Напомним, что в последний раз схема дорожного движения во Владивостоке серьезно менялась в 2010 году, когда по Океанскому проспекту и по улице Алеутской было введено одностороннее движение.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]