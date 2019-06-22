В полиции Владивостока прокомментировали стрельбу у кинотеатра "Галактика"
Полиция Владивостока ведет активный розыск участников перестрелки на парковке кинотеатра «Галактика» на улице Добровольского. Ранее "Вести:Приморье" сообщали, что 21 июня неизвестный вытащил из машины охотничий карабин и начал стрелять в людей. Два человека госпитализированы.
- Установлено, что между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого двое участников инцидента получили ранения и были доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести, - прокомментировали dv.kp.ru в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.
В ведомстве также отметили, что по факту стрельбы на парковке кинотеатра проводится проверка. Полицейские выяснят обстоятельства инцидента.
- Проводятся мероприятия, направленные на задержание лиц, причастных к инциденту, - добавили в полиции.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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