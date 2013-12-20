В Уссурийске больше шести часов пытаются потушить китайский рынок
На самом "народном" рынке Приморья - уссурийском китайском - крупный пожар, с которым не могут справится уже более шести часов. Пламенем объяты несколько больших торговых зданий. По словам очевидцев, пожар возник около пяти часов утра, прибывшие пожарные не сразу смогли проехать к месту возгорания из-за заставленных проездов
Китайский рынок в Уссурийске попадает в сводки пожырных второй раз за последние три месяца. Напомним, 23 марта, из-за возгорания одного из склада все близлежащие районы города оказалсиь окутаны едким дымом. Тогда пожар тушили несколько часов. Спустя три месяца ситуация повторилась.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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