Мотодевочка из Владивостока рассказала о своём первом штрафе

Владелица популярного инстаграм-аккаунта, «мотодевочка» из Владивостока Aleksaboo продублировала пост, в котором рассказала о своей первой поездке на мотоцикле по городским улицам. "Вести:Приморье" сообщают об этом со ссылкой на prim.news.

«Первые несколько поездок в городе для меня были адом (каталась в сопровождении взрослых). У меня был неисправен руль на первом мото (и было максимально тяжело ехать). Я плелась, как улитка, боялась бешеных водителей, не могла привыкнуть к трафику движения. Так как была сосредоточена на том, какая передача у меня включена, правильно ли я сижу, и много-много других отвлекающих от дороги мыслей. У меня тряслись руки, ноги, дёргался глаз. Были истерики, слезы», — рассказала девушка/

По словам мотодевочки, в своей первой поездке она была оштрафована за езду без категории (на 5000 рублей). «Потом мотоцикл я починила. Стала выезжать вечером, когда машин меньше и люди добрее. Привыкла к нему быстро и стала наглеть на дороге. Поэтому получила второй штраф опять же (за езду без категории — 15 тысяч рублей). Решила, что дешевле будет кататься легально. Пошла в автошколу, и приезжала на автодром на мотоцикле», — поведала девушка.

Несмотря на трудности, она не допустила падений. «Так что главное ничего не бояться и потихонечку всему учиться и никого не слушать», — заключила она.

До этого она рассказала, с чего началось ее увлечение мотоциклами.

«Нет у меня романтической истории, что я с кем-то прокатилась двойкой. Я не насмотрелась красивых видео и фото в Инстаграм. Когда начала ездить на мото, инстика ещё не было. Всю любовь к технике привил отец. У папы есть «домик в деревне», в детстве там я проводила каждое лето и все выходные. Самым излюбленным местом был папин гараж. Там вкусно пахло бензином и маслом», — поведала девушка.

По словам мотодевочки, она наблюдала за ремонтом старых советских мотоциклов. «на которых день катаешься и неделю чинишь». Первый мопед у нее появился в шесть лет, при этом на велосипеде она еще не умела ездить.

В 16 лет девушка стала ездить на отечественном мотоцикле «Иж Планета-5». «Это были такие нереальные эмоции. Колесила 24/7 и даже кушать забывала. Не сосчитать, сколько раз я падала, в каких кюветах валялась, сколько катила домой эту огромную технику, когда она не запускалась. Это было лучшее детство. 16 лет, две косички, разбитые локти и коленки в зелёнке — идеальное детство. Все что нужно было это 50 рублей на бензин», — рассказала Aleksaboo.

Ранее владелица инстаграм-аккаунта aleksaboo представила новое видео.

В этом ролике, который снимал Николай Родин, девушка предстала в эффектном мотоциклетном шлеме. «Это последнее с этой съёмки. В своих видео Николай делает меня очень крутой, грациозной и сексуальной, в жизни, конечно, я неуклюжий, маленький человечек», — отметила мотодевочка.

Видео за два часа посмотрели уже десятки тысяч раз. Всего у аккаунта мотодевочки 166 тысяч подписчиков.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]