Виляющий автобус с пассажирами "вогнал в адреналин" автомобилистку из Владивостока

Жительница Владивостока рассказала в своем инстаграме о сложной дорожной ситуации, которая произошла в районе остановки «Академгородок» 22 июня, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на prim.news.

По словам девушки, в ее автомобиль чуть не врезался рейсовый автобус, водитель которого, судя по всему, потерял управление. «По мере приближения стало понятно, что со списанным корейским автопромом неполадки. Честно, не знаю, дым ли, вода, пар… Казалось, что все вместе, валит у него примерно из под заднего колеса… Но едет, аварийки не моргают, в салоне люди. Виляет и направляется к остановке, идёт по правой полосе», — рассказала она.

После этого, вместо того, чтобы подъехать к остановке, автобус на полном ходу продолжил движение в сторону ее автомобиля. Автомобилистка успела среагировать и перестроиться, избежав столкновения. «До города доехала на чистом адреналине. Все ленты просмотрела, про инцидент ни слова», — заключила она.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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