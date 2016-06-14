Борис Кубай: Дожди со шквалистым ветром пройдут в Приморье в конце недели

В конце июня складывается интересная синоптическая ситуация, - рассказывает начальник Примгидромета Борис Кубай. - С запада к Приморью подберется субтропическое тепло, а это означает, что в Приморье установится жаркая погода. Дневная температура воздуха будет достигать +30 и более градусов. Естественно, что на побережье фон температуры будет существенно ниже. Далеко на юге, в Тихом океане, зарождается тропическая депрессия, которой, судя по всему, так и не суждено будет стать полноценным тайфуном, и её попытка выйти в Японское море, скорее всего, окажется безуспешной. А над северной частью Охотского моря холодный антициклон будет продолжать попытки захватить плацдарм на материке и тем самым организовать столкновение холодных воздушных масс с субтропическими. В местах такого столкновения в конце этой недели будут наблюдаться дожди различной интенсивности со шквалистым ветром.

Сегодня, 24 июня, погоду в Приморье определяет поле пониженного атмосферного давления. В крае местами кратковременный дождь (вероятность 40%). Ветер южный умеренный. Температура воздуха +15...+30°C.

Во Владивостоке переменная облачность, утром возможна слабая морось ( вероятность 40%.), местами туман Ветер ночью южный,юго-восточный умеренный, вечером до сильного. Температура воздуха +18...+20°C, в пригороде до +25°C. Температура воды в Амурском заливе +16°C.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]