В 140 милях от Находки спасены шестеро северокорейских рыбаков

Шесть северокорейских рыбаков со шхуны, потерпевшей крушение еще 15 июня, спас экипаж теплохода "Blue Balance" в Японском море, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Интерфакс".

"Накануне в морской спасательно-координационный центр (МСКЦ) Владивостока поступила информация от капитана теплохода "Blue Balance " (флаг Панамы, экипаж 19 человек, все граждане Филиппин) о том, что 22 июня, примерно в 140 милях к юго-востоку от порта Находка в Японском море спасли шесть северокорейских рыбаков с полузатопленной шхуны, которая потерпела крушение в шторм 15 июня", - сообщил начальник МСКЦ "Владивосток" Николай Пирожков.

Он уточнил, что решение о месте передачи рыбаков примет судовладелец.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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