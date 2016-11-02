11 человек пострадали в ДТП с участием пассажирского автобуса в Приморье
Информация о столкновении пассажирского автобуса и легкового автомобиля поступила в дежурную часть отдела МВД России по г. Партизанску 23 июня в 12.00. На место происшествия прибыли сотрудники ГИБДД, МЧС, следственно-оперативная группа, бригада скорой медицинской помощи.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу УМВД по Приморскому краю, осуществляющий перевозку пассажиров по маршруту №102 с.Николаевка – г. Партизанск, двигался в направлении города Партизанска. В его салоне находились 9 пассажиров. Транспортным средством управлял 47-летний мужчина со стажем вождения более 24 лет. В районе 3 км автодороги подъезд к г. Партизанску на полосу движения автобуса выехал автомобиль "Тойота Виста" под управлением 21-летнего мужчины. Произошло «лобовое» столкновение транспортных средств, в результате которого автобус съехал с проезжей части в кювет, легковой автомобиль остался на проезжей части, однако получил серьезные механические повреждения.
В результате удара 1 человек погиб, 11 – получили травмы различной степени тяжести.
Погибший – водитель легкового автомобиля, на момент автоаварии его стаж вождения составил 2 года. В текущем году он уже дважды привлекался к административной ответственности за превышение скоростного режима.
Пострадавшие – 2 пассажира "Тойота Виста" и 9 пассажиров автобуса.
ДТП произошло в светлое время суток на участке с сухим асфальтовым покрытием без видимых повреждений.
По факту автоаварии Госавтоинспекция проводит проверку. Устанавливаются обстоятельства происшествия. Назначено проведение ряда исследований. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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