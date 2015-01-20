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Житель Приморья незаконно хранил у себя огнестрельное оружие и боеприпасы

Житель Приморья незаконно хранил у себя огнестрельное оружие и боеприпасы

Фото: Пресс-служба УТ МВД России по ДФО

Сотрудниками Находкинского линейного отдела МВД России на транспорте задержан мужчина, который подозревается в незаконном приобретении и хранении оружия, а также пороха к нему.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу УТ МВД России по ДФО, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий стражи правопорядка на транспорте изъяли двуствольное комбинированное (с нарезным и гладким стволом) охотничье ружье "Иж 56-3", а также порох различного типа «Сокол» и «Барс» весом свыше 2,3 килограмма.

Установлено, что задержанный, 56-летний житель посёлка Ольга, незаконно хранил огнестрельное оружие и боеприпасы к нему, совместно с порохом в кладовке своего жилого дома. Мужчина пояснил стражам правопорядка что нашёл ружье и порох в лесном массиве, когда гулял.

Отделением дознания Находкинского ЛО МВД России на транспорте возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 222, ч. 1 ст. 222.1 Уголовного кодекса РФ. Максимальная санкция данных статей предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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