Во вторник во Владивостоке станет немного теплее

Сегодня, 24 июня, Приморье окажется в тёплом секторе циклона, смещающегося над Китаем. Погода в основном без осадков, лишь на побережье возможна морось и туман. Температурный фон продолжит повышаться. Максимальные температуры воздуха +20…+26 °C, в центральных районах столбики термометров поднимутся до +30 °C, на побережье, под влиянием гребня антициклона температурный фон ниже, +14…+19 °C.

Во Владивостоке сегодня днём преимущественно облачно. Максимальная температура +17…+20 °C, в пригороде до +25 °C.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Примпогода.ру", ближайшей ночью циклон сместится на юг Хабаровского края, существенного влияния на погоду в Приморье он не окажет, лишь ночью на севере края может пройти небольшой дождь. Фон минимальных температур останется на уровне прошедшей ночи. Значения максимальных температур повысятся на 2–3 градуса.

Во Владивостоке во вторник погода существенно меняться не будет. Ночью и утром местами туман, морось. Свежий южный ветер. Температурный фон немного повысится.

Напомним, в конце недели в Приморье ожидается значительное ухудшение погодных условий. По словам начальника Примгидромета, будут идти дожди различной интенсивности со шквалистым ветром.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]