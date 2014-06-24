Анонс на 25 июня

25 июня в 12.00 на площадке перед зданием Дальневосточного таможенного управления по адресу: г. Владивосток, ул. Гоголя, 48 - показательные выступления кинологов.

С 25 июня по 3 июля в Приморье - Всероссийский образовательный молодежный форум «Восток».

25 июня в 11.00 – Приморская краевая филармония (Светланская, 15) – музыкально-развлекательная интерактивная программа «Денискины рассказы».

25 июня в 11.00 − Театр молодежи (Светланская, 15а) − «Бременские музыканты».

25 июня в 18.30 − Театр имени М. Горького (Светланская, 49) − «Севастопольский вальс».

25 июня в 19.00 – FESCO Hall (Верхнепортовая, 38) – концерт Славы.

25 июня – День дружбы и единения славян.

25 июня – День моряка (День мореплавателя).

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]