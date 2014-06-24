Новости Анонс

Сегодня, 15:22
 

Анонс на 25 июня

25 июня в 12.00 на площадке перед зданием Дальневосточного таможенного управления по адресу: г. Владивосток, ул. Гоголя, 48 - показательные выступления кинологов.

С 25 июня по 3 июля в Приморье - Всероссийский образовательный молодежный форум «Восток».

25 июня в 11.00 – Приморская краевая филармония (Светланская, 15) – музыкально-развлекательная интерактивная программа «Денискины рассказы».

25 июня в 11.00 − Театр молодежи (Светланская, 15а) − «Бременские музыканты».

25 июня в 18.30 − Театр имени М. Горького (Светланская, 49) − «Севастопольский вальс».

25 июня в  19.00 – FESCO Hall (Верхнепортовая, 38) – концерт Славы.

25 июня – День дружбы и единения славян.

25 июня – День моряка (День мореплавателя).


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Комментировать

"Вести: Приморье" в Instagram —
подпишитесь на самые актуальные и интересные новости!

Загрузка...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:
Фестиваль Человек и море

MEDIAMETRICS



Восток 24: Наши вести







В объективе: дети

Школьное радио





Детские Вести

Отдых у моря