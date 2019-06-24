"Вести: Приморье": Нефтепродукты залили побережье в районе Токаревской кошки

Нефтепродукты залили побережье в районе Токаревской кошки. Густая вязкая масса облепила прибрежные камни, испортила отдых горожан и убила морских обитателей. Испачкаными на берег вернулись водолазы-любители, а также сап-серферы. Мазут прибило к побережью со стороны Амурского залива. Подробнее о случившемся расскажет эксперт в прямом эфире программы «Вести: Приморье» сегодня, 24 июня, в 17.00.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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