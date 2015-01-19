Нового оператора по обращению с коммунальными отходами определили в Приморье

«Приморский экологический оператор» стал новым региональным оператором по обращению с бытовыми отходами в Приморье. Со следующего года только он будет вправе принимать мусор от населения и юрлиц. Формирование современной системы обращения с твердыми коммунальными отходами – одна из задач национального проекта «Экология».

По поручению главы Приморья Олега Кожемяко прежняя территориальная схема по обращению с отходами подверглась корректировке. И поскольку были выявлены замечания в работе прежнего оператора, состоялось его переизбрание.

Как сообщили в администрации края, новому оператору предстоит решить целый комплекс задач в данной сфере и обеспечить экологическую безопасность приморцев. В течение 10 лет «Приморский экологический оператор» будет отвечать за проведение реформы и выстраивание системы обращения с отходами в крае.

«В его обязанности будет входить: заключение договоров на прием твердых коммунальных отходов, их транспортирование до объектов обработки и захоронения, поэтапное внедрение системы раздельного сбора твердых коммунальных отходов. С 1 января 2020 года исключительно региональный оператор будет вправе принимать мусор от населения и юридических лиц. Кампания по заключению договоров на прием отходов начнется ориентировочно в октябре-ноябре», – пояснила замглавы региона.

Уже в этом году запланировано проектирование новых станций по перегрузке и сортировке, приобретение нескольких мобильных комплексов обезвреживания на отдаленных территориях – деньги на это предусмотрели в краевом бюджете.

«До старта реформы осталось полгода, и сейчас отрабатывается план мероприятий, которые будут контролироваться органами власти, чтобы 1 января 2020 года регоператор мог внедрить новую систему обращения с отходами», – подчеркнула она.

Напомним, что формирование современной системы обращения с твердыми коммунальными отходами предусмотрено региональным проектом «Комплексная система обращения с ТКО» национального проекта «Экология». Предполагается, что к 2024 году в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов доля ТКО, направленных на утилизацию, будет увеличена до 13%, в обработку – до 60%.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]