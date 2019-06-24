Почти половина жителей Владивостока смогут разглядеть свой дом на живописной панораме, которая представлена сейчас в Парадном зале Приморской картинной галереи. Там открылась выставка Заслуженного художника России Владлена Камовского. Его называют - певец родного города.

Впервые за много лет художник Владлен Камовский видит свое творение целиком – все 17 метров! Панорама Владивостока «От восхода до заката» была создана в начале двухтысячных и с тех пор выставлялась всего дважды – в Пушкинском театре и в «Артэтаже». Теперь - в Парадном зале картина расположилась в лучшем виде.

Владлен Камовский, заслуженный художник РФ: «Когда я писал ее, я думал — вот было бы здорово выставить ее в галерее. Но я не знал, что здесь тоже будет галерея. Но такая мысль промелькнула».

Грандиозное полотно Камовский писал три года. Головокружительный вид на город открывается с его балкона на 7-ом этаже в доме по улице Кирова. Парусная регата в то время действительно проходила, а футболистов на пустыре по соседству художник придумал. Чуть позже стадион там и появился - как нарисованный. При желании здесь можно узнать любое здание от Второй Речки до Орлиной сопки. На зрителей картина производит неизгладимое впечатление.

Александр Городний, хранитель музея «Артэтаж»: «Да, огромнейшее! Мы искали место – гостиница, аэропорт – ну чтобы люди, заезжающие во Владивосток, видели всю эту красоту! Но так и не нашли этого пространства. Не было мецената, который бы приобрел и нашел бы ей нужное место».

На вернисаже прозвучала новость – краевая галерея приобрела панораму Камовского. Кстати, другую панораму, чуть меньше – в 15 метров, художник подарил корейскому городу Инчьхон, за спасение русских моряков.

Алена Даценко, директор Приморской государственной картинной галереи: «Спасибо за то, что в нашем городе есть такой художник, который так искренне, беззаветно, на протяжении многих лет любит этот город. Любит его таким, какой он есть».

Владивосток и владивостокцы – герои картин Камовского. На его персональной выставке можно увидеть виртуозные карандашные зарисовки – портреты друзей-художников и пассажиров 23-го автобуса, на котором обычно ездит Владлен Александрович. Большая живописная серия посвящена городским храмам и старинным зданиям.

Владлен Камовский, заслуженный художник РФ: «Я видел, как разрушается все красивое. Ведь раньше дома были красивей, чем сейчас».

Екатерина Кравцова, художник, преподаватель ДВФУ: «Замечательно, что он - певец уходящего города, потому что очень многие здания, переулки, что у него изображены – они в принципе остались в вечности только благодаря кисти мастера».

Как раз в то время, когда Владлен Камовский писал храм Кирилла и Мефодия, ему присвоили звание Заслуженного художника России. Сейчас мастеру уже за 80 и вся панорама его творчества – в Парадном зале краевой картинной галереи на Алеутской.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]