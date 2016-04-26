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Ограничено движение по улице Хабаровской во Владивостоке

Ограничено движение по улице Хабаровской во Владивостоке

Аварийно-восстановительная перекладка теплотрассы стала причиной ограничения движения транспорта на улице Хабаровской во Владивостоке. Объезд осуществляется по улицам Амурской, Садовой, Хабаровской и Океанскому проспекту.

Ремонтные работы выполняет компания «ДГК». Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока, ограничения по движению и парковке автотранспорта были введены на участке дороги от дома № 9 до дома № 15 на улице Хабаровской сегодня в полночь и продлятся до 23:59 1 августа. Здесь установлены дорожные знаки, указывающие автомобилистам о направлении движения.

Также на Хабаровской специалисты «Владивостокское предприятие электрических сетей» ведут работу по переносу опор освещения - их уберут с пешеходных зон. После этого для пешеходов будет оборудован новый удобный тротуар.



Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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