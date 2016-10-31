Партию шоколада похитили у предпринимателя во Владивостоке

Проверку по факту сообщения горожанина о краже личного имущества из контейнера проводят сотрудники полиции. Пострадавший предприниматель лишился партии шоколада и других ценных вещей.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на VL.ru, о преступлении в полицию сообщил 48-летний житель Первомайского района, который обнаружил, что его контейнер с товаром на одной из торговых баз вскрыли неизвестные.

Злоумышленники в темное время суток путем подбора ключей открыли замки, а затем проникли внутрь и похитили несколько коробок с шоколадом, который был приготовлен потерпевшим для дальнейшей продажи. Также воры забрали с собой из контейнера различную экипировку для мотоциклистов и скрылись с места происшествия. По словам предпринимателя, общий ущерб от действий злоумышленников превысил 170 тысяч рублей.

Мужчина сообщил о происшествии в полицию, а стражи порядки начали поиск подозреваемых в краже. По факту случившегося проводится проверка. Устанавливается точная стоимость похищенного товара.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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