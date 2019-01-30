Суд во Владивостоке оштрафовал отловщика косаток - компанию "Афалина" - на 28,1 млн руб
Фрунзенский районный суд Владивостока за нарушение правил рыболовства оштрафовал на 28,1 млн руб. компанию ООО "Афалина", отловившую четырех косаток для "китовой тюрьмы".
"ООО "Афалина" признать виновным и назначить штраф 28,1 миллиона рублей", - сообщила судья Нина Краснова.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Интерфакс - Дальний Восток", ООО "Афалина" признана виновной по ч. 2 ст. 8.17 КоАП РФ (нарушение правил и требований, регламентирующих рыболовство). Установлено, что компания выловила с нарушениями четырех косаток. Среди них: незаконное место вылова, несоответствие технических средств и типа судов, нарушение процедур вылова и другие нарушения.
Решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано.
Компания в ходе судебного заседания вину свою не признавала и просила суд прекратить дело в связи с отсутствием состава правонарушения. Представители "Афалины" утверждают, что было выловлено четыре косатки, но одну пришлось отпустить.
"Выпустили по показаниям ветврача. Это проверялось, везти ее было опасно", - сообщил ранее в суде директор "Афалины" Алексей Решетов.
В компании ООО "Афалина" сообщили, что намерены обжаловать решение суда.
Как сообщалось, в начале июня по аналогичному делу Фрунзенский районный суд Владивостока признал виновными в нарушении правил рыболовства и оштрафовал три компании за отлов косаток и белух для "китовой тюрьмы". Так, ООО "Белый кит" оштрафован на 28,1 млн руб., ООО "Океанариум ДВ" - на 56,4 млн руб., ООО "Сочинский дельфинарий" - на 37,6 млн руб. Решение суда не вступило в законную силу, компании заявили, что намерены обжаловать решение.
Южно-Сахалинский городской суд 31 мая вынес решение по иску экологических общественных организаций, где признал распределение квот на вылов косаток и белух в 2018 году Росрыболовством незаконным. При этом суд отклонил требование изъять животных и выпустить их, экологи опротестовали решение в этой части.
В 2018 году в Охотском море выловили около сотни косаток и белух для продажи в китайские океанариумы и поместили их в вольеры бухты Средняя в районе города Находка в Приморье, которую впоследствии назвали "китовой тюрьмой". После вмешательства общественности, Генпрокуратуры и Следственного комитета РФ выяснилось, что животные выловлены с многочисленными нарушениями закона. Возбуждены уголовные и административные дела. Зимой три белухи и косатка пропали из вольеров, отловщики говорят, что животные сбежали, экологи уверены, что они погибли.
Во время "прямой линии" с президентом РФ Владимиром Путиным показали, что двух косаток и шесть белух из бухты Средней в Приморье погрузили в контейнеры и везут автомобилем до Хабаровска. Затем речным транспортом их доставят к месту вылова в Охотском море, где они пройдут адаптацию, и затем их выпустят в океан. В "китовой тюрьме" остаются восемь косаток и 81 белуха.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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