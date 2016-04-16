Эти домики из пряников, их жители из сахара, царевна-лебедь из сахарной мастики. Настоящий рай для сладкоежек! Вот только съесть их нельзя, это — экспонаты единственного в мире музея пряничного искусства «Пушкинград».

Марина Андреева, посетитель усадьбы Вавилово: «Такой запах сладкий летает в воздухе. Очень понравилось. Такое место необычное. Меня удивило, как их сделали, с таким трудом».

Евгения Нижник, посетитель усадьбы Вавилово: «Там не только невероятные запахи, но и сами фигурки, как сделаны домики, как точно воспроизведены некоторые сюжеты сказок. Это все, конечно, завораживает. Поэтому впечатления самые положительные, яркие и потрясающие».

Погрузиться в атмосферу сказок великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина и взрослым, и детям помогут в пригороде Владивостока. Здесь, в усадьбе Вавилово, расположился уникальный музей, над созданием которого два года работали пекарь, художники и студенты-архитекторы. Посетителей ждет и еще один пряничный городок, на него ушло полгода. Кроме того, здесь можно просто погулять по сказочному саду с прудом и декорациями. Гостей ждут герои сказок Пушкина: стрельцы, Царевна-лебедь и князь Гвидон.

Евгения Нижник, посетитель усадьбы Вавилово: «Рада, что сегодня, попав в усадьбу Вавилово, я впервые увидела и впечатлилась. Думаю, что приглашу и посоветую своим друзьям и знакомым посетить».

Русский фольклор хорошо известен и за границей. Поэтому сказочную усадьбу регулярно посещают туристы из соседних государств.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]