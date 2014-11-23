Во Владивостоке снова пожар в многоквартирном доме
Горит квартира в многоэтажном жилом доме по улице Кипарисовая, 4. Видео происшествия появилось в социальных сетях.
Языки пламени и клубы дыма вырываются из балкона на седьмом этаже. К месту происшествия уже прибыли пожарные расчеты.
По словам очевидцев, у огнеборцев вновь возникли проблемы из-за припаркованных авто возле многоэтажки.
Подробности происшествия устанавливаются.
Видео - dps_vl125
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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