Во Владивостоке снова пожар в многоквартирном доме

Горит квартира в многоэтажном жилом доме по улице Кипарисовая, 4. Видео происшествия появилось в социальных сетях.

Языки пламени и клубы дыма вырываются из балкона на седьмом этаже. К месту происшествия уже прибыли пожарные расчеты.

По словам очевидцев, у огнеборцев вновь возникли проблемы из-за припаркованных авто возле многоэтажки.

Подробности происшествия устанавливаются.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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