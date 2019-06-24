Вчера, 18:05
Уже седьмой медвежонок-сирота попал в реабилитационный центр в Приморье
Седьмого, с начала года, малыша гималайского медведя, который остался без мамы, доставили в центр реабилитации животных "Тигр" в Приморском крае.
Вначале медвежонок прошел ветеринарный осмотр, и первые дни будет жить отдельно от других косолапых.
По данным Vl.ru, одинокого и исхудавшего медвежонка нашли в лесу и привезли в Приморский сафари-парк. Оттуда животное передали в центр «Тигр». Как выяснилось, медвежонок был рожден в этом году, ему от силы пять месяцев. Состояние косолапого в норме, но он оказался намного худее медвежат, которые уже живут в центре. Поэтому сейчас самое главное, говорят специалисты, чтобы он набрал достаточный вес. Откармливают животное злаковой кашей с витаминами.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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