Уже седьмой медвежонок-сирота попал в реабилитационный центр в Приморье

Седьмого, с начала года, малыша гималайского медведя, который остался без мамы, доставили в центр реабилитации животных "Тигр" в Приморском крае.

Вначале медвежонок прошел ветеринарный осмотр, и первые дни будет жить отдельно от других косолапых.

По данным Vl.ru, одинокого и исхудавшего медвежонка нашли в лесу и привезли в Приморский сафари-парк. Оттуда животное передали в центр «Тигр». Как выяснилось, медвежонок был рожден в этом году, ему от силы пять месяцев. Состояние косолапого в норме, но он оказался намного худее медвежат, которые уже живут в центре. Поэтому сейчас самое главное, говорят специалисты, чтобы он набрал достаточный вес. Откармливают животное злаковой кашей с витаминами.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]