Девушка из Приморья предложила секс-"Ассорти" мужчинам с Камчатки

Прокуратурой города Петропавловска-Камчатского утвержден обвинительный акт по уголовному делу в отношении 30-летней уроженки Приморского края, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 241 УК РФ (организация занятия проституцией другими лицами и содержание притонов для занятия проституцией). "Вести:Приморье" сообщают об этом со ссылкой на прокуратуру Камчатского края.

По версии следствия, в 2016 году жительница Приморья, не имея постоянного источника дохода, приехала на Камчатку с целью работы в сфере оказания платных сексуальных услуг.

В октябре 2017 года она организовала собственную фирму под названием «Ассорти» в Петропавловске-Камчатском, подобрала для работы нескольких женщин, готовых под её контролем систематически оказывать платные сексуальные услуги, и создала им условия для занятия проституцией, сняв трехкомнатную квартиру на улице Мишенная в краевом центре. В типографии женщина заказала визитные карточки с указанием названия фирмы, номеров телефонов, которые распространялись в саунах и гостиницах города. Незаконная деятельность пресечена правоохранителями в феврале 2019 года.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным актом направлено прокурором в Петропавловск-Камчатский городской суд для рассмотрения.

Обвиняемая имеет высшее образование, не судима, воспитывает малолетнюю дочь.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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