При пожаре в многоквартирном жилом доме во Владивостоке никто не пострадал
24 июня в 14.13 на пульт пожарной охраны города Владивосток поступило сообщение о возгорании на одном из балконов многоквартирного жилого дома на улице Кипарисовая. Немедленно на место происшествия были направлены пожарные расчеты, которые прибыли по указанному адресу спустя 7 минут. Наблюдалось открытое горение балкона на 7-м этаже многоквартирного дома.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Приморскому краю, проведя разведку, огнеборцы столкнулись с горением внутри квартиры. Пожарным удалось уже в 14.37 локализовать возгорание, а в 14.42 полностью его ликвидировать.
Пострадавших нет. Общая площадь 20 кв. м. пожара составила кв.м. При тушении было задействовано12 человек личного состава и 3 единицы техники.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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