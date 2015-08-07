Горячую воду отключили в 494 домах Владивостока на два дня

Сегодня, 25 июня, жители 494 домов во Владивостоке останутся без горячей воды из-за запуска системы водоснабжения после гидравлических испытаний. Горячую воду вернут 27 июня после 15:00.

По данным Vl.ru, без горячей воды останутся 208 домов в Советском районе:

100-летия Владивостока пр-т, 76, 88, 90, 100а, 102, 106а, 108, 109, 110, 111, 113, 117, 118, 120, 120а, 121, 128, 128а, 130, 133, 133а, 135, 136, 137, 139, 143, 145, 145а, 147, 149, 151, 153;

Багратиона, 4, 6а, 8;

Бородинская, 9а, 11, 13, 15, 25, 33, 37/3, 39, 45, 47;

Давыдова, 4, 6а, 10, 14, 16, 20, 22а, 24, 28а, 29, 29а, 30, 31а, 33а, 34, 36, 38, 40;

Енисейская, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9а, 11, 12, 14а, 16, 17, 20, 21, 22, 22а;

Кирова, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10а, 12, 13, 14/1, 14/2, 15а, 16, 16а, 17, 18, 19/1, 19/2, 20а, 21/1, 24, 25, 28, 29, 31, 34, 34а, 38, 40, 44, 45, 48, 49, 50, 52, 62, 64, 68, 70, 93а;

Кутузова, 3а, 5, 5а, 5-б;

Магнитогорская, 7, 9, 11, 16, 20, 22, 24, 28;

Русская, 5, 9, 11, 11а, 15, 17а, 27а, 33, 35, 37, 39, 41в, 47, 48, 49, 50, 51а, 54, 55а, 56, 57ж, 57к, 57л, 57ф, 59/1, 59/4, 59/5, 60, 61, 63, 65а, 67/1, 67/2, 68а, 69, 70, 70а, 72а, 73, 75, 76, 76а, 77, 78а, 79, 81, 83, 84, 86, 88а, 94, 97, 98, 99;

Чапаева, 4, 5, 5-б, 8, 12, 14, 16, 24;

Чкалова, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26.

Горячую воду отключат в 286 домах Первореченского района:

100-летия Владивостока пр-т, 22, 24, 26, 28, 28-б, 30, 30-б, 30в, 31, 32, 32-б, 33, 36-б, 37, 37а, 39а, 42, 43, 45, 46, 46а, 47, 48, 51, 52, 54, 55, 56, 60, 64а, 72, 74;

Адмирала Горшкова, 2, 4, 20, 22, 24, 30, 32, 34, 36, 38, 40;

Адмирала Смирнова, 14, 16, 18;

Анны Щетининой, 1, 3, 7, 9, 15, 17, 19, 20, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 35, 37, 39;

Волховская, 2, 5, 27, 31;

Вострецова, 2, 3, 4а, 6а, 6в, 7, 8, 8в, 10, 10-б, 10в, 12, 13, 15, 15а;

Гамарника, 5а, 6, 7, 11, 13, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 24-б, 26;

Героев Варяга, 2, 4, 5, 6, 7, 10а;

Днепровская, 1, 2а, 7, 14, 22а, 24, 26, 30, 32, 34, 36, 38, 55;

Днепровский пер. 1, 2, 3а, 4, 5/1, 7;

Днепропетровская, 15, 18;

Завойко, 2, 4, 6;

Ильичева, 3, 5, 10, 11, 16, 20, 22, 24, 28, 30, 32;

Иртышская, 4, 18, 22, 26а, 30а, 32, 32/3, 32/4, 32а, 36а, 40, 40/2, 48;

Камская, 5, 5а;

Камский пер. 8, 12, 14, 16, 18, 20, 22;

Карбышева, 6, 11, 11 стр.3, 12, 14, 16, 18, 20, 22а, 24, 26, 28, 30, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 50, 50/1, 50/2, 52, 54;

Колесника, 5, 5а;

Корнилова, 5, 8, 14;

Народный пр-т, 31;

Нахимова, 3, 4, 6;

Невская, 6, 12, 14а, 15, 15а, 18, 20, 20а, 33;

Овчинникова, 2, 4, 6, 8, 10, 12а, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 30, 32;

Печорская, 2, 2а, 4, 8;

Постышева, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 23, 25, 27, 31, 33, 39, 41, 43, 45, 47, 49;

Тухачевского, 24, 28, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 56, 60, 62, 64, 66, 68, 70;

Ульяновская, 4, 6, 8, 10/2, 10/1, 12/2, 12/3;

Фирсова, 4а, 6, 8-б;

Шошина, 3, 9, 11, 13, 15, 17, 17а, 17-б, 19, 21, 23, 25а, 31, 33, 35, 37, 39, 41;

Южно-Уральская, 5.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]