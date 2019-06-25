В Кавалерово местные музейщики активно продвигают арсеньевские места и его экспедиционные маршруты. И теперь главный объект притяжения всех экскурсий об истории района - скалистый утес Дерсу, в котором загадок больше чем ответов. Так где же состоялось историческое знакомство Владимира Арсеньева и его загадочного проводника и почему место их встречи изменить нельзя!?

Татьяна Васильева, заведующая Кавалеровским краеведческим музеем: «Вот все говорят, что это было на утесе, но есть разные версии, опять же! - Да, к сожалению, Арсеньев не поставил точку на карте с какой сопки спустился Дерсу Узала».

Заведующая краеведческим музеем в Кавалерово решает непростой ребус. А всему виной - Арсеньев и его экспедиционные дневники. Ведь если внимательно их почитать, то поди разбери, где же состоялось то самое историческое знакомство.

Максим Каленник, корреспондент: «Вдруг сверху посыпались мелкие камни. Это, вероятно, медведь, сказал Олентьев и стал заряжать винтовку. «Стреляй не надо! Моя люди!» - послышался из темноты голос и через несколько минут к нашему огню подошел человек». Именно так описывает Владимир Клавдиевич Арсеньев встречу со своим проводником Дерсу. По мнению краеведов, это произошло в районе этой скалы».

Не заметить эту глыбу ну просто не возможно! По ней даже пилоты малой авиации ориентируются - ее шпиль возвышается над Кавалерово на 106 метров. Это главная природная достопримечательность района. У подножья - верховья реки Зеркальная, она же - Тадуши. Как раз об этих местах и писал Арсеньев. Но в более ранних дневниках известный исследователь Уссурийского края указывает, что встреча с Дерсу произошла в районе истоков реки Лефу, она же Илистая. Две предполагаемых точки разделяет 200 километров.

Как бы там не было, но полвека назад скала Ионтолаза получила новое имя - Дерсу. И с той поры народная тропа сюда не зарастает. К ее подножию сотрудники музея экскурсии водят. Но особенно популярны они среди заморских гостей.

Татьяна Васильева, заведующая Кавалеровским краеведческим музеем: «В субботу у нас были американцы, штат Нью-Джерси. Группа была возрастная. У нас еще были журналисты из Испании. Очень интересный факт, что они прочитали в Испании книгу Владимира Клавдиевича Арсеньева и заказали тур по его первому маршруту. Два раза они были. А еще был молодой человек из Сербии».

Владимир Клавдиевич очень хорошо своими работами прорекламировал Кавалеровский район!

Но сетуют кавалеровцы: почему-то исторические загадки и красота этих мест больше интересуют иностранцев, а не коренных приморцев.

Елена Приходько, учитель английского и китайского языков Кавалеровского центра «Лингвист»: «Они ищут с хорошей стороны, а мы как-то. Что там, в Кавалерово!? Ничего там интересного нет. Они не знают Кавалерово. А если бы знали, то и так же любили, как и иностранцы».

Чтобы российские туристы еще чаще приезжали, в Кавалерово придумывают новые экскурсии. Ведь кроме Арсеньева и Дерсу здесь есть секреты Сихотэ-Алиня, чистейшие пляжи и масштабное индустриальное наследие советских горняков. Сегодня в Кавалерово самолёты летают 10 раз в неделю.





Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]