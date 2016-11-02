Приморье направит в Минтранс предложения по системе «Платон»

Перевозчики Приморья обратились в администрацию края с жалобой на неконкурентные условия с иностранными компаниями при использовании системы «Платон». Ситуацию обсудили на совещании под руководством Губернатора Олега Кожемяко.

Как сообщили в пресс-службе администрации Приморского края, глава региона отметил, что к нему обращаются местные компании и сообщают, что иностранный транспорт не попадает под действие системы «Платон».

«Недавно я обсуждал этот вопрос с Министром транспорта Российской Федерации Евгением Дитрихом. Между нашими перевозчиками и зарубежными сложились неконкурентные условия и в цене, и в оплате проезда. В системе “Платон” они проскакивают мимо, не платят штрафы и транспортный налог», – обозначил губернатор.

По словам специалистов Госавтонадзора Приморья, сейчас в работе системы у иностранных компаний действительно есть возможность оставаться незамеченными.

«Необходимо на федеральном уровне рассмотреть вопрос о создании пунктов контроля, которых на сегодняшний день нет. Такими образом, мы смогли бы лучше контролировать ситуацию с применением административной ответственности для нарушителей», – сообщили в ведомстве.

На совещании было принято решение направить обращение в Минтранс от Приморского края о возможности совершенствования системы «Платон» и создания равных условий для российских и зарубежных компаний.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]