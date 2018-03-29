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Дойдет ли тропический шторм до Приморья

Дойдет ли тропический шторм до Приморья

Фото: Пикабу

После длительного затишья в конце второй декады июня в приэкваториальной зоне Тихого океана зародилась новая тропическая депрессия. В последние дни она перестала активно развиваться и смещалась в северо-западном направлении. По данным на 24 июня, вихрь находиля в районе с координатами 15,5° с.ш и 127° в.д., расположившись в Филиппинском море.

В ближайшее время дальнейшее развитие этой тропической депрессии не предполагается, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Примпогода.ру". Скорее всего, депрессия продолжит своё движение на север и в конце рабочей недели может оказать влияние на погоду Японских островов — здесь пройдут обильные дожди. Влияния на погодные условия Приморского края она не окажет. Дожди в этот период могут пройти с обычными фронтальными разделами.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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