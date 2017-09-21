В Приморье двоих детей спасатели сняли с отвесной скалы на мысе Бриннера
22 июня в 14.00 в Находкинский отряд МЧС России поступило сообщение о том, что в районе мыса Бриннера двое детей 11 и 13 лет залезли на скалу, на высоту 35 метров и не могут спуститься. Незамедлительно из Рудной Пристани к мысу выдвинулась группа поисково-спасательного подразделения Находкинского филиала ДВРПСО МЧС России в составе 7 человек. Вскоре спасатели были на месте. При помощи альпинистского снаряжения они эвакуировали детей с отвесной скалы, передали родителям, провели профилактическую беседу, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ДВРПСО МЧС России.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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