В Приморье двоих детей спасатели сняли с отвесной скалы на мысе Бриннера

22 июня в 14.00 в Находкинский отряд МЧС России поступило сообщение о том, что в районе мыса Бриннера двое детей 11 и 13 лет залезли на скалу, на высоту 35 метров и не могут спуститься. Незамедлительно из Рудной Пристани к мысу выдвинулась группа поисково-спасательного подразделения Находкинского филиала ДВРПСО МЧС России в составе 7 человек. Вскоре спасатели были на месте. При помощи альпинистского снаряжения они эвакуировали детей с отвесной скалы, передали родителям, провели профилактическую беседу, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ДВРПСО МЧС России.





Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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