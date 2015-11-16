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Житель Приморья заблудился на горе Пидан

Житель Приморья заблудился на горе Пидан

22 июня в Шкотовском районе Приморского края группа спасателей Находкинского ПСО оказала помощь мужчине 1971 г. р., который произвел восхождение на вершину горы Пидан, а при спуске заблудился.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ФГКУ "ДВРПСО МЧС России", спасатели обнаружили пострадавшего с травмой ноги. Мужчине оказали первую помощь и эвакуировали с горы в с. Лукьяновку, передали родственникам.

На всю операцию ушло чуть более часа.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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