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Жительница Приморья пропала в лесу в районе села Сергеевка

Жительница Приморья пропала в лесу в районе села Сергеевка

Фото: Прокопьевск.ру

В минувшие выходные дни, 22 и 23 июня, спасатели Находкинского отряда МЧС России вели поиск женщины, пропавшей в лесу в районе с. Сергеевка. По предварительной информации, женщина 1944 г.р. ушла из дома 19 июня 2019 года и не вернулась.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу ДВРПСО МЧС России, в ходе поисковых мероприятий за субботу и воскресенье обследовано 120000 кв. метров лесного массива, 5 км. береговой линии рек Сергеевка и Партизанская, 12 различных объектов, бесхозных зданий, сооружений. С помощью автомобиля осмотрено более 150 км.  лесных дорог. Опрошены десятки местных жителей. Поиски пропавшей проводятся совместно с сотрудниками полиции.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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