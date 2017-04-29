Жительница Приморья пропала в лесу в районе села Сергеевка
В минувшие выходные дни, 22 и 23 июня, спасатели Находкинского отряда МЧС России вели поиск женщины, пропавшей в лесу в районе с. Сергеевка. По предварительной информации, женщина 1944 г.р. ушла из дома 19 июня 2019 года и не вернулась.
Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу ДВРПСО МЧС России, в ходе поисковых мероприятий за субботу и воскресенье обследовано 120000 кв. метров лесного массива, 5 км. береговой линии рек Сергеевка и Партизанская, 12 различных объектов, бесхозных зданий, сооружений. С помощью автомобиля осмотрено более 150 км. лесных дорог. Опрошены десятки местных жителей. Поиски пропавшей проводятся совместно с сотрудниками полиции.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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