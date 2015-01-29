Депутат Госдумы разъяснил информацию об ожидаемом росте норматива на отопление

В СМИ активно распространяется информация о том, что уже в 2020 году ожидается скачок роста норматива на отопление и у собственников квартир с 1-го по 4-й этаж могут значительно увеличиться платежи. Депутат Госдумы Борис Гладких разъясняет, что изменения коснутся домов, построенных до 1999 года и имеющих 1-4 этажа. Об этом сообщила помощник депутата Алина Снитко.

Впервые известно стало об этом нормативе еще в 2012 году, с этой идеей выступило Министерство строительства России. В 2016 году некоторые регионы западной части страны, внедрили такие нормативы. И для малоэтажных домов они оказались выше.

"Ранее в 2012 году Правительством РФ были внесены изменения в Правила установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг от 23.05.2006 № 306 (Правила № 306). Согласно документу, нормативы потребления по отоплению должны формироваться с учетом этажности и года постройки многоквартирных домов. Таким образом, для жителей некоторых многоквартирных домов, построенных до 1999 года и имеющих до 4 этажей должен был резко вырасти норматив", - пояснил депутат Госдумы Борис Гладких.

Как выяснилось, несколько лет назад этот вопрос удалось урегулировать на федеральном уровне. После вмешательства краевых парламентариев в ряде регионах субъектов этот процесс был отложен до 2020 года. Но уже со следующего года Постановление, сдерживающее введение такого норматива прекратит свое действие.

"Вопрос введения норматива на отопление в зависимости от этажности является проблемным для большинства регионов РФ и может негативно отразиться на благополучии граждан, проживающих в домах до 4-ех этажей. Поэтому этот вопрос необходимо решать на федеральном уровне таким образом, чтобы или срок введения был сдвинут на более поздний, или регионы могли сами принимать решение - вводить или не вводить такие нормативы", - считает Борис Гладких.

Депутатом были подготовлены и направлены соответствующие обращения в Минстрой РФ с просьбой направить информацию о перспективах переноса ввода в действие нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению с учетом этажности многоквартирных (жилых) домов и года их постройки либо о предоставлении органам государственной власти субъектов Российской Федерации права самостоятельно определять сроки ввода в действие нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению с учетом этажности многоквартирных (жилых) домов и года их постройки.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]