В многоквартирном доме во Владивостоке, где произошел пожар, ведутся восстановительные работы

В доме № 74 на улице Крыгина во Владивостоке восстановлено электричество во всех квартирах, кроме шести квартир верхнего этажа. Рабочие продолжают ремонтировать крышу. Полностью убрана сгоревшая стропильная система. На этой неделе планируется установка новых конструкций. Кроме восстановления крыши в доме запланированы аварийно-восстановительные работы по электрике и отоплению, - сообщает пресс-служба администрации Владивостока.

Как сообщили на «Владивостокском предприятии электрических сетей» (ВПЭС), подача электроэнергии в дом не прекращалась, она находится в рабочем состоянии, но дом был отключен по решению управляющей компании. Как только здание просохло и все условия безопасности были соблюдены, подачу электроэнергии в квартиры возобновили.

Напомним, пожар в одной из квартир пятиэтажного дома № 74 на улице Крыгина произошел 19 июня. Никто из людей не пострадал, причины возгорания устанавливаются. Жильцам пострадавших квартир было предложено разместиться в школе № 39, но никто этой возможностью не воспользовался.

Отремонтировать крышу после пожара за бюджетные деньги распорядился глава Владивостока Олег Гуменюк.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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