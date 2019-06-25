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Жительнице Владивостока грозит 20 лет лишения свободы за желание подзаработать на продаже «синтетики»

Жительнице Владивостока грозит 20 лет лишения свободы за желание подзаработать на продаже «синтетики»

Фото: Пресс-служба УМВД России по г. Владивостоку

Жительница Владивостока обвиняется в покушении на сбыт наркотических средств, совершенный группой лиц по предварительному сговору.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по г. Владивостоку, во время несения службы на улице Амурской сотрудниками патрульно-постовой службы была остановлена женщина, вызвавшая подозрение своим поведением. В ходе осмотра в сумке 37-летней местной жительницы были обнаружены 13 свертков с порошкообразным веществом зеленого цвета.

Следствием установлено, что гражданка на одном из сайтов нашла вакансию розничного курьера с гарантированным крупным доходом и отправила сообщение о своем желании подзаработать. Ей пришел ответ о необходимости перевода денежных средств в размере 10 тысяч рублей на абонентский номер телефона. После перевода денег злоумышленнице пришло сообщение с местом расположения «тайника», в котором она забрала сверток с запрещенными веществами для дальнейшего распространения.

Криминалистическая экспертиза установила, что изъятое вещество является наркотическим средством синтетического ряда массой около 3 граммов.

Следователем отдела полиции было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным частью 3 статьи 30, частью 4 статьи 228.1 Уголовного Кодекса Российской Федерации (Покушение на  незаконный сбыт наркотических средств, то есть умышленные действия лица, непосредственно направленные на сбыт наркотических средств, совершенные группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере).

В ходе следствия доказана причастность фигурантки к совершению преступления. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Подсудимой может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до двадцати лет.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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