Жительнице Владивостока грозит 20 лет лишения свободы за желание подзаработать на продаже «синтетики»
Жительница Владивостока обвиняется в покушении на сбыт наркотических средств, совершенный группой лиц по предварительному сговору.
Как сообщили в пресс-службе УМВД по г. Владивостоку, во время несения службы на улице Амурской сотрудниками патрульно-постовой службы была остановлена женщина, вызвавшая подозрение своим поведением. В ходе осмотра в сумке 37-летней местной жительницы были обнаружены 13 свертков с порошкообразным веществом зеленого цвета.
Следствием установлено, что гражданка на одном из сайтов нашла вакансию розничного курьера с гарантированным крупным доходом и отправила сообщение о своем желании подзаработать. Ей пришел ответ о необходимости перевода денежных средств в размере 10 тысяч рублей на абонентский номер телефона. После перевода денег злоумышленнице пришло сообщение с местом расположения «тайника», в котором она забрала сверток с запрещенными веществами для дальнейшего распространения.
Криминалистическая экспертиза установила, что изъятое вещество является наркотическим средством синтетического ряда массой около 3 граммов.
Следователем отдела полиции было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным частью 3 статьи 30, частью 4 статьи 228.1 Уголовного Кодекса Российской Федерации (Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, то есть умышленные действия лица, непосредственно направленные на сбыт наркотических средств, совершенные группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере).
В ходе следствия доказана причастность фигурантки к совершению преступления. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Подсудимой может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до двадцати лет.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Ранее по теме
-
22.01.2019 Во Владивостоке задержали наркоторговца во время осуществления закладки
-
08.08.2018 Во Владивостоке перед судом предстанет неудавшийся наркодилер
-
16.05.2018 Во Владивостоке задержана подозреваемая в сбыте наркотиков в крупном размере
-
19.04.2018 Полицейские во Владивостоке задержали подозреваемую в незаконном хранении наркотиков
-
10.02.2014 Полицейские изъяли у жительницы Владивостока героин
-
05.12.2013 Инспекторы ППС изъяли у жителя Владивостока наркотик
Добавить комментарий