Анонс на 26 июня

26 июня в 14.00 — Владивосток, сквер Дворца культуры железнодорожников (Партизанский проспект, 62а) - Танцевально-развлекательная программа «Легендарный город мой».

26 июня с 10.00 до 13.00 в театрально-концертном комплексе «Андеграунд» (ВГУЭС) по адресу: Владивосток, улица Гоголя, 41 - Ярмарка вакансий для соискателей с инвалидностью.

26 июня в 11.00 − Театр молодежи (Светланская, 15а) − спектакль «Хроники Тридесятого. Дело об исчезнувшем эликсире».

26 июня в 15.30 – ТИНРО-центр (пер. Шевченко, 4) − стритбол GdettoBasket.

26 июня в 18.30 – Театр имени М. Горького (Светланская, 49) – Иркутский областной музыкальный театр им. Н. М. Загурского: «Сильва».

26 июня - Владивосток, акватория Амурского залива, яхт-клуб «Семь футов» (ул. Лейтенанта Шмидта, 17) - Кубок г. Владивостока по парусному спорту.

26 июня в 15.30 - на площадках ТИНРО (пер. Шевченко, 4) - Мастер-класс Андрея Терехина («Спартак-Приморье»).

26 июня – Международный день борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом.

26 июня – Международный день в поддержку жертв пыток.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]