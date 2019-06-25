Местные дикоросы и легендарный Дерсу Узала - приморская глубинка ищет пути привлечения туристов

Приморская глубинка ищет пути завлечь к себе туриста - отечественного и зарубежного. Достопримечательностей там хватает, и языкового барьера не бояться. В Кавалерово решили создать конкуренцию гастрономическим фестивалям Владивостока и Находки - иностранцев и россиян приглашают вкусно откушать в Уссурийской тайге.

Елена Клюшникова, шеф-повар кафе «Славянка»: «С мясом, с овощами, со всем, с чем хочешь.

- И, наверное, с изюбрятиной?!

- Мясо да, должно быть нежное. И папоротник нежный, свежий. В двух водах обязательно варить, чтоб не горчил!»

Это не пикник на реке а выездная презентация туристического продукта. И приморцы знают - очень вкусного и полезного. В Кавалерово, некоронованной столице северного Приморья, нашли оригинальный способ заявить о себе на весь мир! Ведь известно, что путь к сердцу туриста лежит через желудок!

Елена Клюшникова, шеф-повар кафе «Славянка»: «Папоротник - это же древнее растение. И в нем, кстати, очень много витаминов и полезных веществ. Из корней папоротника делают лекарства. И приготовить папоротник можно по-разному».

Папоротник Орляк обыкновенный. Он же - Pterídium aquilínum (Птеридиум Акулинум). Орляк - потому что на поперечном срезе стебля можно увидеть подобие двуглавого орла. Растет практически по всей планете, кроме арктического пояса. В Китае, Японии, Корее и в России папоротник - ценное питательное растение. В пищу используют его молодые, еще не развернувшиеся побеги. Их отваривают, жарят, тушат - рецептов бесконечное множество. Диетологи ценят папоротник за содержание полезных веществ. Это один из лучших ингредиентов для приготовления блюд с мясом, овощами и рыбой. Кстати, он полезен, когда надо похудеть и при авитаминозе. Кроме того, свойства папоротника высоко ценятся в медицине, но, необходимо учитывать, что запрещено употреблять в пищу побеги уже взрослого растения, т. к. в них содержатся уже очень опасные для здоровья человека вещества.

В приморской глубинке решили принять участие в эстафете регионального гастрономического туризма. Пока в ресторанах Владивостока и Находки проводят сезонные фестивали краба, корюшки, мидий, устриц и гребешка в столице Сихотэ-Алиня подумывают о своем - фестивале папоротника. Сезон его заготовки в этих местах завершается как раз перед летними отпусками.

Послушаемся местных и на несколько минут перенесемся в соседний поселок Горнореченский. Здесь и живет наш еще один герой.

Александр Амосов, заготовщик дикоросов уссурийской тайги: «Это кадровый охотник Гослеспромхоза. Мы там работали, у нас были участки. Всё сдавали государству. До 91-го года. А потом все развалилось!»

Александр Васильевич Амосов, человек-легенда. Опытный заготовщик даров тайги уссурийской - каждую травинку, каждый грибочек в ней знает. По зову души в лес бежит при любой возможности!

Зоя Румянцева, жена: «Отпускаю или нет?! Да я ещё сплю, а его уже нет! Я понимаю, что такое любить природу!»

Александр Амосов, заготовщик дикоросов уссурийской тайги: «На каждого охотника нам папоротника - 500 кг, это план. Даже я готовил по тонне. Он был 50 коп. Представляешь, что такое 1000 кг заготовить в советские времена?! Это был заработок».

Сколько километров троп перехожено и вершин Сихотэ-Алиня покорил, Александр Васильевич не считал. Тайги он не боится, с тигром и медведем встречался ни раз.

Александр Амосов, заготовщик дикоросов уссурийской тайги: «У нас же сезонная работа была! Сезон папоротника, летом ягоду собираем. Осенью корни копали, собрали. Потом готовимся на сезон охоты. До 15 февраля. Потом до тепла, до папоротника, мы отдыхаем.

- Вас тайга, наверное, и лечит?

- Ну пока да, мне 72 года, я могу груз 50 килограммов таскать. Сколько хочешь».

С ностальгией он вспоминает советские времена. И переживает, сохранится ли тайга для его внуков.

Александр Амосов, заготовщик дикоросов уссурийской тайги: «Можно сказать, что у нас леса осталось 25%. Вокруг поселков - да. На самолете летишь летом - зеленые кусты. А зайди в тайгу - немного есть. Допиливают последнее. Следов зверя очень редко найдешь. А было его много, кордон большой у нас был, 35 километров. До 80-ти особей изюбря, до 140 коз, до 300 кабанов. А сейчас насчитаешь два-три. Больше ничего нет».

Трудами Александра Васильевича кавалеровское меню произвело настоящий фурор. Блюда из черемши или с таёжной ягодой и грибами, но король местной кухни - конечно же, папоротник! О том, что это такое гостям из-за рубежа объясняют просто.

Олеся Малина, администратор кафе: «Да, вообще, никак. Показываем, рассказываем, вообще не понятно как. Словами, жестами, улыбкой».

Хит-парад кавалеровского меню: изюбрятина, папоротник, настойки из ягод, выпечка с черемшой и многое-многое другое, на что богата Уссурийская тайга. А она здесь начинается буквально за окном.

К тайге и вернемся. Выездная мини-кухня от кавалеровского кафе «Славянка» продолжает работу.

- Вам удается сходить в лес за папоротником?

Елена Клюшникова, шеф-повар кафе «Славянка»: «Конечно, я здесь выросла. С детства приучал к лесу. Я кавалеровская. Меня папа приучал к лесу, он его любит. Только начинался папоротник, и мы его собирали, когда было хозяйство, мы ездили на покосы. Заготавливали его, солили».

Папоротник, тушеный с овощами и мясом, готов. Кавалеровские кулинары славятся его приготовлением, как, впрочем, и другими вкусностями из даров Уссурийской тайги. Кстати, высокий скалистый утес где мы сейчас находимся не только отличная натура для выездного пикника, но и важный экскурсионный объект.

Татьяна Васильева, заведующая Кавалеровским краеведческим музеем: «Именно 3 августа 1906 года, эта дата указана в дневниках Владимира Клавдиевича Арсеньева, дата встречи его проводника Дерсу Узала. Вот все говорят, что это было на утесе, но есть разные версии, опять же! - Да, к сожалению, Арсеньев не поставил точку на карте, с какой сопки спустился Дерсу Узала».

Заведующая краеведческим музеем в Кавалерово решает непростой ребус. А всему виной Арсеньев и его экспедиционные дневники. Ведь если внимательно их почитать, то поди, разбери, где же состоялось то самое историческое знакомство.

«Вдруг сверху посыпались мелкие камни. «Это, вероятно, медведь», - сказал Олентьев и стал заряжать винтовку. «Стреляй не надо! Моя люди!» - послышался из темноты голос и через несколько минут к нашему огню подошел человек» - именно так описывает Владимир Клавдиевич Арсеньев встречу со своим проводником Дерсу. По мнению краеведов это произошло в районе этой скалы.

Не заметить глыбу просто не возможно! По ней даже пилоты малой авиации ориентируются - ее шпиль возвышается над Кавалерово на 106 метров. Это главная природная достопримечательность района. У подножья - верховья реки Зеркальная, она же - Тадуши. Как раз об этих местах и писал Арсеньев. Но в более ранних дневниках известный исследователь Уссурийского края указывает, что встреча с Дерсу произошла в районе истоков реки Лефу, она же Илистая. Две предполагаемых точки разделяет 200 километров.

Как бы там не было, но полвека назад скала Ионтолаза получила новое имя - Дерсу. И с той поры народная тропа сюда не зарастает. К ее подножию сотрудники музея экскурсии водят. Но особенно популярны они среди заморских гостей.

Татьяна Васильева, заведующая Кавалеровским краеведческим музеем: «В субботу у нас были американцы, штат Нью-Джерси. Группа была возрастная. У нас еще были журналисты из Испании. Очень интересный факт, что они прочитали в Испании книгу Владимира Клавдиевича Арсеньева и заказли тур по его первому маршруту. Два раза они были. А еще был молодой человек из Сербии».

Владимир Клавдиевич очень хорошо своими работами прорекламировал Кавалеровский район. Но сетуют кавалеровцы: почему-то исторические загадки и красота этих мест больше интересуют иностранцев, а не коренных приморцев.

Елена Приходько, учитель английского и китайского языков Кавалеровского центра «Лингвист»: «Они ищут с хорошей стороны, а мы как-то. Что там, в Кавалерово!? Ничего там интересного нет. Они не знают Кавалерово. А если бы знали, то и так же любили, как и иностранцы».

Местные, конечно, знают, чем знаменита их малая родина. Сами охотно рассказывают.

- Как ты туда залазил, это же страшно!?

Никита Лямин, житель пгт.Кавалерово: «Я с братом старшим лазил. Там летучие мыши живут».

Чтобы российские туристы еще чаще приезжали, в Кавалерово придумывают новые экскурсии. Ведь кроме Арсеньева и Дерсу здесь есть и другие секреты Сихотэ-Алиня, а еще - чистейшие пляжи. Один из них - в бухте Зеркальной, полчаса езды от Кавалерово. Запах моря здесь куда ярче, в отличие от бухт Хасанского района, давно уставших от туристов. Но и это еще не все - в Кавалерово разрабатывают маршрут по масштабному индустриальному наследию советских горняков. На окраине большого поселка сохранились постройки когда-то крупнейшего в стране горно-обогатительного предприятия. А о том, что здесь добывали, вам расскажут и покажут в местном музее.

В следующем году Кавалеровский краеведческий музей отметит свое 35-летие. Среди всех его экспозиций есть и особенная - и, пожалуй, самая главная. Здесь рассказывается о невероятных богатствах, которые хранит кавалеровская земля. А это привет из очень далекого прошлого. Папоротник, который здесь отпечатался, рос в этих местах два миллиона лет назад.

Вот так неожиданно, но его величество папоротник вновь встретился нам. Хотя и в окаменелом отпечатке. И в самом деле, он — король местной тайги. Фестиваль папоротника отлично дополнит местный колорит. Добро пожаловать в Кавалерово!

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]