Грантовый конкурс пройдет в рамках молодежного образовательного форума «Восток»
Сегодня во Владивостоке открывается масштабный молодежный образовательный форум «Восток». Его участниками станут 600 человек почти со всех регионов России, будут и иностранные гости. С 26 июня по 3 июля в рамках форума запланирована насыщенная образовательная, культурная и спортивная программа. Ключевой площадкой станет подготовка участниками собственных проектов по улучшению жизни на Дальнем Востоке. Владивосток принимает такой форум впервые.
Подробности масштабного события обсудили с директором департамента по делам молодежи администрации Приморского края Еленой Томчук в прямом эфире программы "Вести: Приморье" .
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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