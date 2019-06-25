Грантовый конкурс пройдет в рамках молодежного образовательного форума «Восток»

Сегодня во Владивостоке открывается масштабный молодежный образовательный форум «Восток». Его участниками станут 600 человек почти со всех регионов России, будут и иностранные гости. С 26 июня по 3 июля в рамках форума запланирована насыщенная образовательная, культурная и спортивная программа. Ключевой площадкой станет подготовка участниками собственных проектов по улучшению жизни на Дальнем Востоке. Владивосток принимает такой форум впервые.

Подробности масштабного события обсудили с директором департамента по делам молодежи администрации Приморского края Еленой Томчук в прямом эфире программы "Вести: Приморье" .

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]