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Сегодня, 18:00
 

Грантовый конкурс пройдет в рамках молодежного образовательного форума «Восток»

Сегодня во Владивостоке открывается масштабный молодежный образовательный форум «Восток». Его участниками станут 600 человек почти со всех регионов России, будут и иностранные гости. С 26 июня по 3 июля в рамках форума запланирована насыщенная образовательная, культурная и спортивная программа. Ключевой площадкой станет подготовка участниками собственных проектов по улучшению жизни на Дальнем Востоке. Владивосток принимает такой форум впервые.

Подробности масштабного события обсудили с директором департамента по делам молодежи администрации Приморского края Еленой Томчук в прямом эфире программы "Вести: Приморье" .


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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