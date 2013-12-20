Во Владивостоке легализуют рынок аренды жилья

Более 132 млн. рублей поступило в бюджеты разных уровней за время совместной работы мэрии, полиции и налоговой службы по легализации рынка аренды жилья в дальневосточной столице. Один из эффективных способов вывода арендного бизнеса из тени – проведение рейдов. Очередной выезд по квартирам, сдающихся внаём, состоялся во Фрунзенском районе.

Как сообщили в пресс-службе администрации Владивостока, проверку арендованных квартир во этом районе Владивостока провели специалисты управления финансов администрации города совместно с сотрудниками налоговой службы и полиции. В списке у участников рейда значились три квартиры в домах №17 и 21 на улице Хабаровской. Дверь открыли лишь по одному адресу. Выяснилось, что квартира действительно сдаётся, у жильцов на руках есть договор аренды. Все данные были внесены в протокол, и теперь сотрудникам налоговой предстоит выяснить, платит ли хозяин квартиры налоги с этого дохода.

«Наша главная цель – не наказать жильцов арендованной квартиры, а найти и провести работу с собственниками жилья. Владельцев квартир извещают об их обязанности платить налог с полученной от аренды прибыли, а также информируют, что к уплате могут привлечь и в принудительном порядке. Помимо этого напоминаем хозяевам, что можно приобрести патент на этот вид бизнеса», – подчеркивают специалисты управления финансов.

В администрации города работает телефон горячей линии. Любой желающий может анонимно сообщить по номеру 253-42-33 информацию о сдаче в аренду квартир. С ноября 2013 года, когда началась работа по легализации рынка аренды жилья, в мэрию поступило 735 звонков по 1150 квартирам, сдаваемым внаем. Только за пять месяцев текущего года специалисты приняли 109 звонков по 144 квартирам. К борьбе с теневой арендой жилья привлечены также управляющие компании и ТСЖ, которые за время кампании выявили 767 таких квартир.

За все время проводимой работы по легализации рынка аренды жилья во Владивостоке было определено 1917 квартир, сдаваемых внаем незаконно. Вся эта информация была направлена в полицию и налоговые органы. Также по результатам этой работы было организовано несколько десятков совместных рейдов и проверено 240 квартир.

По итогам рейдов с арендаторами проводится разъяснительная работа, а сотрудники налоговой инспекции составляют акты проверки и направляют уведомления собственникам квартир о необходимости уплаты налогов. В итоге за время кампании к декларированию по форме 3-НДФЛ привлечено 3 300 налогоплательщиков.

За это время в бюджеты различных уровней поступило более 72 млн рублей налога на доходы физических лиц (НДФЛ), из них в бюджет Владивостока – 15,5 млн рублей. Также собственники квартир приобретают патенты на сдачу в аренду жилых помещений. Уже реализовано 708 патентов, доход по этой статье составил более 60,3 млн рублей. Общий финансовый результат работы по легализации рынка жилья превысил 132 млн рублей.

Напомним, каждый арендодатель обязан подать в налоговую инспекцию декларацию по форме 3-НДФЛ по итогам года и оплатить налог на доходы физических лиц по ставке 13 %. Также легализовать доходы от сдачи квартиры можно, приобретя в налоговой инспекции по месту жительства патент на этот вид деятельности. Годовая стоимость патента определяется как 6 % от потенциально возможного годового дохода, который определен в краевом законе от 13.11.2012 г. № 122-КЗ «О патентной системе налогообложения на территории Приморского края».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]