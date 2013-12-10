Сбросы неочищенных канализационных стоков уменьшили во Владивостоке
Краевое предприятие «Приморский водоканал» продолжает переключение выпусков бытовой канализации на очистные сооружения во Владивостоке. Уже более 80% стоков от общего объема водопотребления городского округа проходят очистку.
Как сообщили в пресс-службе администрации Приморского края, в настоящее время специалисты предприятия работают в районе улицы Борисенко. Здесь переключаются выпуски, которые выходят в реку Объяснения. Теперь они будут поступать на очистные сооружения южного планировочного района, располагающиеся в районе улицы Фадеева.
«Для перехвата этих сточных вод в районе улицы Борисенко, 21, прокладываются 30 метров пластиковой трубы, которая заводится в общий магистральный коллектор. По этому коллектору стоки идут на канализационные насосные станции №15 и №32, которые далее качают на Южные очистные сооружения», – пояснили на предприятии.
Специалисты добавили, что с начала года уже перекрыто два выпуска в реку Объяснения, а по факту выполнения работ на Борисенко будет закрыт еще один.
Как отметили в краевом департаменте по ЖКХ и топливным ресурсам, на сегодняшний день во Владивостоке функционируют три комплекса очистных сооружений открытого типа – Северные на Де-Фризе, Центральные в районе БАМа, Южные в районе улицы Фадеева. Работают очистные сооружения закрытого типа и на острове Русском. Все комплексы очистных сооружений полностью достроены и функционируют в штатном порядке, что подтверждается регулярными проверками контролирующих органов.
Уже более 80% стоков от общего объема водопотребления Владивостока проходят очистку. Запуск очистных сооружений позволил существенно снизить загрязнение бытовой канализацией прибрежных морских акваторий.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Ранее по теме
-
23.11.2017 Сброс сточных вод в бухту Золотой Рог сокращен на 75%
-
31.03.2017 Уменьшился сброс загрязняющих вод в бухту Золотой Рог
-
24.07.2018 Во Владивостоке перекрыто три сброса нечистот в бухту Золотой Рог
-
20.12.2017 Почти 100% канализационных стоков Владивостока «заведут» на очистные сооружения до конца 2018 года
-
29.06.2018 Восстановлена работа насосных станций в микрорайоне Патрокл
-
10.12.2013 Почему не весь объем сточных вод проходит очистку во Владивостоке
Добавить комментарий