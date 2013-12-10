Сбросы неочищенных канализационных стоков уменьшили во Владивостоке

Краевое предприятие «Приморский водоканал» продолжает переключение выпусков бытовой канализации на очистные сооружения во Владивостоке. Уже более 80% стоков от общего объема водопотребления городского округа проходят очистку.

Как сообщили в пресс-службе администрации Приморского края, в настоящее время специалисты предприятия работают в районе улицы Борисенко. Здесь переключаются выпуски, которые выходят в реку Объяснения. Теперь они будут поступать на очистные сооружения южного планировочного района, располагающиеся в районе улицы Фадеева.

«Для перехвата этих сточных вод в районе улицы Борисенко, 21, прокладываются 30 метров пластиковой трубы, которая заводится в общий магистральный коллектор. По этому коллектору стоки идут на канализационные насосные станции №15 и №32, которые далее качают на Южные очистные сооружения», – пояснили на предприятии.

Специалисты добавили, что с начала года уже перекрыто два выпуска в реку Объяснения, а по факту выполнения работ на Борисенко будет закрыт еще один.

Как отметили в краевом департаменте по ЖКХ и топливным ресурсам, на сегодняшний день во Владивостоке функционируют три комплекса очистных сооружений открытого типа – Северные на Де-Фризе, Центральные в районе БАМа, Южные в районе улицы Фадеева. Работают очистные сооружения закрытого типа и на острове Русском. Все комплексы очистных сооружений полностью достроены и функционируют в штатном порядке, что подтверждается регулярными проверками контролирующих органов.

Уже более 80% стоков от общего объема водопотребления Владивостока проходят очистку. Запуск очистных сооружений позволил существенно снизить загрязнение бытовой канализацией прибрежных морских акваторий.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]