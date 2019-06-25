Новости Видео

Сегодня, 17:38
 

"Вести: Приморье": Школьники учатся бороться с техногенным форс-мажором

Химическое заражение, ДТП, завал, пожар - и все в одном месте. С техногенным форс-мажором борются школьники. 150 ребят участвуют в краевом слете по прикладным видам спорта. Бок о бок со спасателями они работают на высоте, управляются с техникой и соревнуются в меткости и скорости. Максимальное погружение в экстремальную реальность. Сколько раз за день выжил манекен Георгий и как воспитать будущих спасателей, об этом смотрите сюжет Татьяны Дубко сегодня, 25 июня, в 20.45 в программе "Вести: Приморье" на телеканале "Россия-1".


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс Дзен,
будьте в курсе последних событий!

Загрузка...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:
Фестиваль Человек и море

MEDIAMETRICS



Восток 24: Наши вести







В объективе: дети

Школьное радио





Детские Вести

Отдых у моря