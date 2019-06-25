"Вести: Приморье": Школьники учатся бороться с техногенным форс-мажором
Химическое заражение, ДТП, завал, пожар - и все в одном месте. С техногенным форс-мажором борются школьники. 150 ребят участвуют в краевом слете по прикладным видам спорта. Бок о бок со спасателями они работают на высоте, управляются с техникой и соревнуются в меткости и скорости. Максимальное погружение в экстремальную реальность. Сколько раз за день выжил манекен Георгий и как воспитать будущих спасателей, об этом смотрите сюжет Татьяны Дубко сегодня, 25 июня, в 20.45 в программе "Вести: Приморье" на телеканале "Россия-1".
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Загрузка...
Ранее по теме
-
10.04.2018 "Вести: Приморье": Во Владивостоке школьники разрабатывают приложения для виртуальных занятий
-
13.07.2018 "Вести: Приморье": Сэкономили или забыли? Жители Де-Фриза отрезаны от цивилизации
-
07.05.2014 Команда «Приморье» - победитель клубного Чемпионата России по бадминтону
-
19.06.2019 "Вести: Приморье": почем приморская земляника?
-
23.05.2019 Последние звонки прозвенели в школах Приморья
-
05.06.2019 "Вести: Приморье": В любой момент могут рухнуть мосты на дороге Молдавановка - Фурманово
Добавить комментарий