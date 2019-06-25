"Вести: Приморье": Школьники учатся бороться с техногенным форс-мажором

Химическое заражение, ДТП, завал, пожар - и все в одном месте. С техногенным форс-мажором борются школьники. 150 ребят участвуют в краевом слете по прикладным видам спорта. Бок о бок со спасателями они работают на высоте, управляются с техникой и соревнуются в меткости и скорости. Максимальное погружение в экстремальную реальность. Сколько раз за день выжил манекен Георгий и как воспитать будущих спасателей, об этом смотрите сюжет Татьяны Дубко сегодня, 25 июня, в 20.45 в программе "Вести: Приморье" на телеканале "Россия-1".

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]