В Артёмовском городском округе движение «Готов к труду и обороне!» набирает всё большую популярность. В летнем фестивале приняли участие около ста ребят в возрасте от 11 до 14 лет.

На стадионе «Угольщик» в Артёме собрались показать высокие результаты норм ГТО ребята спортивных школ и секций. Фестиваль показал уровень подготовки детей, он дал возможность участникам самим оценить свои данные, посмотреть, на какой знак они способны выполнить нормативы.

Евгений Кашимовский, руководитель Центра тестирования ВФСК ГТО Артёмовского городского округа: «Поскольку это занимающиеся в детских спортивных школах и секциях, то и результаты у них на уровне серебряного или золотого знака. Но есть маленький нюанс. Дети, у которых есть спортивные разряды выше второго юношеского, имеют преимущество в том, что при сдаче на серебро им автоматически присваивается золото...»

В этот день ребята сдавали третью и четвертую ступень. Это отжимания, бег, прыжки, тест на пресс, плавание. Все результаты, которые показали юные спортсмены, внесены в единую базу ГТО. Каждый из ребят поставил перед собой цель получить заветный знак.

Маргарита Селицкая, член команды «Федерация фехтования», 11 лет: «Я не знаю, какой значок, какой будет, такой и будет. Но я первый раз и считаю, что для первого раза это очень хорошо».

Дарья Лаврова, член команды МКУ ДО СШ «Темп», 14 лет, победитель личного первенства: «Я недавно приехала с краевых соревнований, тоже был ГТО. Был отбор на фестиваль Всероссийских ГТО, и я отжалась 33 раза, я мечтаю о золотом значке».

На сегодняшний день можно с уверенностью сказать, что школьники из Артемовского городского округа показывают стабильно высокие показатели в краевом фестивале, регулярно попадая в пятерку лучших команд. Помимо детей в Артеме активно сдает норму ГТО и взрослое население. В прошлом году в городском округе 800 человек проверили свои силы в тестировании.

Анна Сарафанова, главный специалист отдела физкультуры и спорта администрации Артёмовского городского округа: «Этот фестиваль призван привлечь внимание к популяризации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «ГТО». Во-вторых, среди спортивных школ мы проводим, чтобы и спортивные школы показали, кто лучше тренировал, кто лучше готовил. Скажем так, не большой момент состязательный и, конечно, это нужно самим детям».

Победителями фестиваля стали спортивные школы «Темп» и «Феникс». В личном первенстве: юноши - Владимир Ющенко 4-ая ступень ГТО и Алексей Подложнюк - 3-я ступень - спортшкола «Феникс», девушки - Дарья Лаврова из «Темпа» и Софья Анциферова спортивная школа «Атлетическая гимнастика»».

С уверенностью можно сказать, что в Артеме ведется активная работа по пропаганде физической культуры, спорта и здорового образа жизни населения.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]