В Приморье сотрудник ГИМС подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями
В Приморье возбуждено уголовное дело в отношении старшего государственного инспектора – руководителя группы патрульной службы № 2 ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Приморскому краю» по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 285 УК РФ (использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы, если это деяние совершено из корыстной заинтересованности и повлекло существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства).
Как сообщили в пресс-службе СК РФ по Приморскому краю, в мае 2019 года сотрудник ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Приморскому краю», являясь членом экзаменационной комиссии, из корыстных побуждений поставил в личной карточке судоводителя оценку «зачтено», достоверно зная, что мужчина не прошёл в установленном порядке обучение и не обладает теоретическими знаниями и практическими навыками. Поставленная оценка явилась основанием для выдачи мужчине в ГИМС МЧС России по Приморскому краю документа, подтверждающего его право управлять моторным судном и гидроциклом.
В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, собирается доказательственная база.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Ранее по теме
-
02.12.2014 В Приморье взяли под стражу главу гп.Новошахтинск
-
14.04.2016 В отношении экс-главы Надеждинского района возбуждено уголовное дело по факту махинаций с земельными участками
-
19.05.2015 В Приморье фигуранта уголовного дела о злоупотреблении полномочиями заключили под домашний арест
-
29.12.2014 Cуд временно отстранил от должности главу Новошахтинского городского поселения
-
08.04.2016 В Большом Камне возбуждено уголовное дело в отношении судебного пристава
-
28.03.2014 В Приморье возбуждено уголовное дело в отношении ветеринарного врача
Добавить комментарий