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В Приморье сотрудник ГИМС подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями

В Приморье сотрудник ГИМС подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями

Фото: YouTube

В Приморье возбуждено уголовное дело в отношении старшего государственного инспектора – руководителя группы патрульной службы № 2 ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Приморскому краю» по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 285 УК РФ (использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы, если это деяние совершено из корыстной заинтересованности и повлекло существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства).

Как сообщили в пресс-службе СК РФ по Приморскому краю, в мае 2019 года сотрудник ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Приморскому краю», являясь членом экзаменационной комиссии, из корыстных побуждений поставил в личной карточке судоводителя оценку «зачтено», достоверно зная, что мужчина не прошёл в установленном порядке обучение и не обладает теоретическими знаниями и практическими навыками. Поставленная оценка явилась основанием для выдачи мужчине в ГИМС МЧС России по Приморскому краю документа, подтверждающего его право управлять моторным судном и гидроциклом.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, собирается доказательственная база.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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