В Уссурийске задержан вербовщик экстремистской организации "Свидетели Иеговы"

Седственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому мужчине предъявлено обвинение в организации деятельности экстремистской организации (ч. 1 ст. 282.2 УК РФ).

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на старшего помощника руководителя СК РФ по Приморскому краю Аврору Римскую, в период с 8 апреля по 5 июня 2018 года на территории города Уссурийска 46-летний обвиняемый осуществлял действия по организации вербовки новых членов запрещенной экстремистской религиозной организации «Управленческий центр Свидетели Иеговы в России».

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается, по ходатайству следователя суд избрал в отношении фигуранта меру пресечения в виде заключения под стражу.

Преступление выявлено Пограничным управлением ФСБ России по Приморскому краю.





Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru