В Уссурийске задержан вербовщик экстремистской организации "Свидетели Иеговы"
Седственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому мужчине предъявлено обвинение в организации деятельности экстремистской организации (ч. 1 ст. 282.2 УК РФ).
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на старшего помощника руководителя СК РФ по Приморскому краю Аврору Римскую, в период с 8 апреля по 5 июня 2018 года на территории города Уссурийска 46-летний обвиняемый осуществлял действия по организации вербовки новых членов запрещенной экстремистской религиозной организации «Управленческий центр Свидетели Иеговы в России».
В настоящее время расследование уголовного дела продолжается, по ходатайству следователя суд избрал в отношении фигуранта меру пресечения в виде заключения под стражу.
Преступление выявлено Пограничным управлением ФСБ России по Приморскому краю.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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